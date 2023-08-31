Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde uzlaşmazlıkla sonuçlanan oransal zam ve genele ilişkin maddeler konusunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararını verdi. 26 Ağustos’ta ilk toplantısını gerçekleştiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuca göre kamu görevlilerine 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için 10, 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5 oranında zam yapılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci, 22 Ağustos’ta sona ermişti. Müzakerelerin ardından Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise taraflar uzlaşma sağlamıştı. Uzlaşma sağlanamayan maddeler için taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmuştu.