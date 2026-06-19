Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki ekip ilk yarıda gol bulamazken, maçın kaderini 50. dakikada Luis Romo belirledi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kaydettiği gol, Meksika'ya üç puanı getirdi.

Karşılaşma boyunca savunmada hata yapmayan Meksika, Güney Kore'nin beraberlik çabalarına izin vermedi. Tek golle gelen zaferin ardından puanını 6'ya çıkaran Kuzey Amerika temsilcisi, gruptaki son maçlar öncesinde liderliği garantileyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

İlk iki maç sonunda yalnızca 1 puanda kalan Güney Kore ise üst tur umutlarını son haftaya taşıdı. Asya ekibi, kader maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nun son haftasında lider Meksika, Çekya ile mücadele ederken, Güney Kore ile Güney Afrika arasında üst tur için kritik bir randevu oynanacak.