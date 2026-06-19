Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yayımlanan 11 maddelik bildiride, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerine yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin ve bölgenin geleceği açısından önem taşıyan terörden arındırılmış bir coğrafya hedefi doğrultusunda güçlü iradenin teyit edildiği ifade edildi.

Toplantıda organize suç örgütleriyle mücadele de gündeme gelirken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik adımların aynı kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

MGK bildirisinde dış politika başlıkları da öne çıktı. Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceği belirtilirken, Doğu Akdeniz'deki barış ortamını bozabilecek girişimlere izin verilmeyeceği mesajı verildi.

İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı ifade edilen bildiride, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara aktif destek vermeyi sürdüreceği vurgulandı.

Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine yönelik gelişmelerin olumlu karşılandığı belirtilirken, ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunmasına yönelik desteğin devam edeceği kaydedildi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki gelişmelere de değinilen bildiride, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının bölgesel barış çabalarına zarar verdiği ifade edildi.

MGK ayrıca Irak'taki yeni hükümetle stratejik iş birliğinin sürdürülmesi yönündeki iradeyi teyit ederken, Rusya-Ukrayna savaşında taraflara adil ve kalıcı barış için diyalog çağrısında bulundu.

Toplantıda Afrika kıtasındaki gelişmeler ve Güney Kafkasya'daki barış süreci de değerlendirilirken, Türkiye'nin bölgesel ve küresel istikrara katkı sunma kararlılığını sürdüreceği mesajı verildi.