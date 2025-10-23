“Dönüşüm Bizim Doğamızda Var” mottosuyla gerçekleşen etkinlikte, geleceğin mobilyası ve sürdürülebilir üretim vizyonu tartışıldı. Grup, Çevre Etiketi Belgesi alarak sektörde bir ilke daha imza attı.

Sektörün Dönüşümüne Yön Veren Konferans

Mobilya sektörünün yenilikçi markası Doğanlar Mobilya Grubu; Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak ve Kelebek Mutfak-Banyo markalarıyla birlikte, sürdürülebilirlik odağında önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı temsilcileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenleri, tedarikçiler, kurumsal yatırımcılar ve medya mensuplarının katıldığı etkinlikte, “Geleceğin Mobilyası” teması altında çevresel dönüşüm, inovasyon ve döngüsel ekonomi konuları ele alındı.

Etkinlikte, Doğanlar Mobilya Grubu’na “Çevre Etiketi Kullanıcısı” unvanını belgeleyen Çevre Etiketi Belgesi takdim edildi. Belgeyi, Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Sevgi Aytaş’tan aldı. Böylece Doğanlar Mobilya Grubu, mobilya sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk şirket olarak tarihe geçti.

İsmail Doğan: “Sürdürülebilirlik, Başarının Kalıcı Yoludur”

Konferansın açılışında konuşan Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Türk mobilya sektörünün ihracat potansiyeli ve istihdam gücüyle ülke ekonomisine sağladığı katkıya değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sürdürülebilirliği bu başarının tek ve kalıcı yolu olarak görüyoruz.

‘Dönüşüm Bizim Doğamızda Var’ diyerek ÇSY (ESG) sorumluluğunu temel iş stratejimiz haline getirdik.

Yayınladığımız sürdürülebilirlik raporları, Net-Sıfır hedefine doğru kararlılıkla yürüdüğümüzün en somut göstergeleridir.”

“Geleceğin Mobilyası”: İnsan Odaklı İnovasyon ve Döngüsel Tasarım

Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğünü yaptığı ilk panelde, Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan ve İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol bir araya geldi.

Panelde, 2030–2050 sürdürülebilirlik hedefleri, malzeme inovasyonu ve tasarımın dönüşüm gücü üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Mutlu Erturan konuşmasında, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, işin ve tasarım kültürünün merkezinde yer alan bir değer olarak tanımladı:

“Geleceğin mobilyası sadece nasıl göründüğüyle değil, nasıl üretildiğiyle anlam kazanıyor.

2030 ve 2050 hedeflerimizi ‘Doğayla Uyumlu Operasyonlar’ üzerine inşa ettik.

Şimdiye kadar 8 GWh elektrik ürettik, yıllık 11 GWh üretimle kendi ihtiyacımızın tamamını karşılamayı hedefliyoruz.”

Erturan ayrıca, 2025’te yayımlanacak “Döngüsel Tasarım Kılavuzu” ile sürdürülebilirlik vizyonlarını somutlaştıracaklarını belirtti.

Bu yaklaşımın en güzel örneği olarak, Çevre Etiketi Sertifikalı doğa dostu bebek yatağı ürünü tanıtıldı. Ürün, çevre dostu malzemelerle üretilirken, insan sağlığı ve konforunu da önceliyor.

Yeşil Dönüşümün Yapıtaşları: Ar-Ge, Finansman ve İş Birliği

Konferansın ikinci panelinde, yeşil dönüşümün sürdürülebilir biçimde hayata geçmesi için gereken Ar-Ge yatırımları, finansal kaynak yönetimi ve paydaş iş birlikleri tartışıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kastamonu Entegre, SAMET ve Akrotes Mimarlık temsilcileri, akademik bilgi birikimlerini ve saha deneyimlerini paylaşarak, sektörün dönüşümüne rehberlik etti.

Sanatla Döngüsel Ekonomi Buluştu

Konferansın sonunda sanatçı Herman Artuç, geri dönüştürülmüş atık malzemelerden yapılmış enstrümanlarla müzik performansı sergiledi. Katılımcıların da dahil olduğu bu etkinlik, Doğanlar Mobilya Grubu’nun döngüsel ekonomiye olan inancını sanatsal bir dille ifade etti.

Doğanlar Mobilya Grubu’ndan Sürdürülebilirlikte Somut Başarılar

783 satış noktası (673 Türkiye, 110 yurtdışı)

56 ülkeye ihracat

813 tedarikçi , bunların %79’u yerel üretici

21.986 ton sera gazı azaltımı

44,1 ton plastik, 121,9 ton kâğıt atık geri dönüşümü

Geri dönüştürülmüş elyafla 120 ton PET şişe kazanımı

Ar-Ge ve inovasyon yatırımı: 106,6 milyon TL

Kadın yönetici oranı hedefi: %17’den %25’e (2027)

Grup, sürdürülebilirlik stratejisini iş süreçlerinin tamamına entegre ederek “çifte önemlilik” yaklaşımıyla çevresel ve finansal etkiyi birlikte değerlendiriyor.