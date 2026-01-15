Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin son olarak Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’i uçuş ağına eklediğini belirterek, “91 sivil havacılık müzakeresiyle 22 yeni nokta ve 1071 ilave frekans kazanımı elde ettik” dedi.

“Mesafeler artık zamanla ölçülüyor”

Zamanın modern dünyanın en kıymetli değeri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, “Mesafeler artık kilometreyle değil saatle ölçülüyor. İnsanlar birkaç saatlik uçuşlarla eskiden ömür boyu göremeyecekleri şehirleri görme imkânı buluyor. Bu nedenle havayolu taşımacılığı her geçen gün daha fazla tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Havalimanı sayısı 60’a çıkacak

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkenin merkezinde yer alan stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan havalimanı sayısının 58’e yükseltildiğini söyledi. Yapımı süren Yozgat Havalimanı ile Bayburt–Gümüşhane Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanmasıyla bu sayının 60’a çıkacağını kaydetti.

Hedef: ICAO üyesi 192 ülkenin tamamı

Hava Ulaştırma Anlaşması sayısının 2003’te 81 iken bugün 175’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, “2053 hedeflerimiz doğrultusunda ICAO üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Bu hedefin şu anda yüzde 91’ine ulaşmış durumdayız” dedi.

247 milyon yolcu ile Cumhuriyet rekoru

Uraloğlu, 2002 yılında 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025’te transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine ulaştığını belirterek, “Cumhuriyet tarihinin yolcu rekorunu kırdık” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirilen üçlü bağımsız pist operasyonunun Avrupa’da bir ilk olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 2025’te havalimanında 549 bin 319 uçak trafiği ve 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bu rakamlarla İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’da 2’nci, dünyada ise 7’nci sırada yer aldığını söyledi.

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın devlerini geride bıraktı

İstanbul Havalimanı’nın 2025’i günlük ortalama 1491 uçuşla tamamladığını ifade eden Uraloğlu, Amsterdam, Heathrow, Paris CDG ve Frankfurt gibi büyük Avrupa havalimanlarının geride bırakıldığını belirtti. Hedefin 2026’da 90 milyon, 2030’da 100 milyon ve 2033’te 110 milyon yolcu olduğunu söyledi.

Esenboğa Havalimanı’na yeni pist müjdesi

Bakan Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı kapsamında 3’üncü pist, hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesislerin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu.

THY ve Turkish Cargo küresel güç

Türk Hava Yolları’nın 516 uçaklık filosu ile dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu unvanını taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, Turkish Cargo’nun ise 27 kargo uçağı ve 115 doğrudan kargo destinasyonuyla dünyanın en büyük 3’üncü hava kargo taşıyıcısı konumuna yükseldiğini söyledi.

Uraloğlu, “THY sadece yolcu ve kargo taşımıyor; dijital altyapı yatırımlarıyla ürettiği veriyi de güvenle yöneterek küresel havacılıkta gücünü her alanda artırıyor” diyerek konuşmasını tamamladı.