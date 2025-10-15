Başvurular daha önce 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmış ve sözlü sınav süreci 23 Haziran–20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sözlü sınav sonuçları, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025’te duyurulmuştu. Adayların itirazları ise 1–5 Eylül tarihleri arasında elektronik ortamda alınarak 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026’da göreve başlayacak. MEB, adayları kılavuzu dikkatle incelemeleri konusunda uyarıyor.

“2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” için tıklayınız.