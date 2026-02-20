Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Yetkili Satıcısı Başaran ve Çetintur Turizm yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törende Çetintur Turizm, 50 adet Crafter modelini teslim aldı.

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık ve turizm sektörünün lider firmalarıyla iş birliğini sürdürüyor.

Filosunu Volkswagen Crafter modelleriyle güçlendirmeye ve genişletmeye devam eden Çetintur Turizm, 50 adet Volkswagen Crafter modelini, düzenlenen törenle teslim aldı.

Çetintur Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Liva Çetin’in katıldığı teslimat töreninde, Volkswagen Yetkili Satıcısı Başaran Otomotiv Genel Müdürü Aydoğan Bayraktar, Volkswagen Yetkili Satıcısı Başaran Otomotiv Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Tekin ve Volkswagen Ticari Araç Filo Satış Yöneticisi Onurcan Tosun da hazır bulundu. Tören sonrasında, Volkswagen Ticari Araç tarafından Liva Çetin’e aralarındaki güçlü iş birliğini temsil eden bir plaket takdim edildi.

Çetintur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Liva Çetin, sektörde kalitesi, güvenliği, konforu ve ekonomisiyle iddiasını koruyan Volkswagen Crafter’ı yüksek teknolojisi, düşük yakıt tüketimi, konforu ve yüksek ikinci el değeri gibi özellikleri nedeniyle tercih ettiklerini belirtti.

Kuruluşu 1996 yılına dayanan Çetintur Turizm, günde binlerce personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti gerçekleştiriyor. Çetintur Turizm, modern filosu, deneyimli personeli, üstün hizmet ve kalite anlayışıyla seçkin eğitim kurumları tarafından tercih ediliyor.