Mermer sahalarının favori makinelerinden Komatsu WA500-8E0 lastikli yükleyici ve Komatsu PC490LC-11E0 paletli ekskavatöre ek olarak, Komatsu PC33MR-5 mini ekskavatör, Komatsu FB30-12 forklift, Dieci Icarus Dynamic 60.18 GD telehandler ve Crown CD50 forklift, 4 gün boyunca Mermer Fuarı 2026’da ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis, Türkiye’de distribütörlüğünü üstlendiği Komatsu, Dieci ve Crown markaları ile 31. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’ndaki A310 numaralı standında, mermer sektörü başta olmak üzere iş, maden ve inşaat sektörlerinin lider iş ortakları bir araya geliyor. Mermer Fuarı, 17 Nisan 2026 Cuma, saat 18:00’e kadar ziyaret edilebiliyor.

Mermer sahalarında verimliliği artıran Komatsu makineleri

· Komatsu WA500-8E0: Komatsu’nun sert ve zorlu sahalardaki çözüm ortağı konumundaki yeni nesil WA500-8E0 lastikli yükleyici, performansı ve verimlilik standartlarını belirleyen özellikleriyle işletmelere değer katıyor. Taş, mermer, kum ocakları ve inşaat sahalarının gereksinimlerini tamamıyla karşılayabilecek şekilde tasarlanan WA500-8E0, düşük yakıt sarfiyatı sunarken yüksek verimlilik için ihtiyaç duyulan güce sahip. 35 tonluk çalışma ağırlığı, 357 HP’lik gücü ve 473 litrelik yakıt depo kapasitesiyle Komatsu WA500-8E0, mermer sahalarının ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor.

· Komatsu PC490LC-11E0: Yeni nesil Komatsu PC490LC-11E0 paletli ekskavatör, yeni pompa ve motor teknolojisi ile 50 ton paletli ekskavatör sınıfında, yüksek verimlilikle maksimum üretim kapasitesi elde edilmesini sağlıyor. 362 HP’lik gücünü yeni nesil Komatsu motorundan alan ve yüzde 100 Komatsu komponentleriyle tasarlanan PC490LC-11E0 paletli ekskavatör; hafriyat sahasında yüksek hızı sayesinde daha çok kamyon yükleme, madenlerde yüksek sökü performansı ve düşük yakıt tüketimiyle işletmelere değer katıyor. Standart olarak sunulan KomVision kamera sistemi, operatörlere makinenin etrafını kuş bakışı kontrol etme imkânı verirken, güvenliği de üst seviyeye taşıyor. Üzerindeki kırıcı tesisatı ve kırıcı/ataşman modları ile mermer ocaklarında farklı ataşmanların kullanımına da uygunluk sağlıyor.

· Komatsu PC33MR-5: Komatsu’nun 3.5 tonluk çalışma ağırlığına sahip PC33MR-5 ürünü, 21,7 kW motor gücü ve gelişmiş CLSS hidrolik sistemi sayesinde büyük ataşmanlarla da hassas çalışma karakteri sağlayabiliyor. Komatsu PC33MR-5; inşaat, altyapı ve endüstriyel projelerde güçlü ve dengeli çözümler sunuyor. 2 vitesli seyir modu ve otomatik rölanti fonksiyonlarıyla da operatör konforu destekleniyor.

· Komatsu FB30-12: Komatsu’nun yeni nesil elektrikli forklifti FB30-12, 3.000 kg taşıma kapasitesiyle üretim tesislerinden lojistik merkezlerine kadar geniş bir yelpazede ağır işlerin üstesinden geliyor. FB30-12, operatörlerin uzun vardiyalarda bile yüksek konsantrasyonla çalışabilmesi için üstün ergonomik özellikler sunuyor. Geniş ve çift yönlü biniş ve iniş kolaylığı, optimize edilmiş koltuk konumu ve ayarlanabilir direksiyon mesafesi ile kullanıcı konforu en üst seviyeye taşınıyor. Özellikle dizel forklift kullanıcılarının alışkın olduğu mini-lever sistemi, operatörlerin yeni nesil elektrikli teknolojiye adaptasyonunu hızlandırıyor.

Yüksek konumlara ulaşabilen Dieci Icarus Dynamic 60.18 GD

17,8 metrelik maksimum kaldırma yüksekliği ve 6 tonluk kaldırma kapasitesi ile her türlü yükün altından kalkabilen Dieci Icarus Dynamic 60.18 GD, Mermer Fuarı 2026’nın öne çıkan ürünlerinden oluyor. Hareket halindeyken vites değiştirme ve ECO fonksiyonu ile elektronik kontrollü hidrostatik Shift on Fly özelliği ile Dieci Icarus Dynamic 60.18 GD, tüm bom hareketlerinin algısal ve konforlu bir şekilde kontrolü için yön seçiciyi (geri vites - FNR) de içeren yeni, tek kollu bir kumanda kolu ile pratik bir kullanım sunuyor.

Crown CD50 ile istifleme süreçleri kolaylaşıyor

Dünyanın önde gelen forklift ve depolama ekipmanları markası Crown; yeni nesil dizel serisindeki CD50 ile kullanıcı ihtiyaçlarına en iyi yanıt veren, istifleme sürecini kolaylaştıran bir ürün. Avrupa standartlarında üretilen, çalışma esnasında otomatik rejenerasyonlu yeni nesil motoruyla sınıfının tüm gerekliliklerini karşılıyor. Yağ soğutmalı disk frenleri güçlü bir durma mesafesi sağlıyor. Disklerin yağın içerisinde tutularak soğuması sağlanıyor ve minimum aşınma gerçekleşiyor. Bu sistem; fren sisteminin iç aksamlarını kir, su, streç film ve kırık paletlere karşı koruyor. İleri ve geri hız limiti belirleyebilme, ayrıca ileri vitesten geri vitese geçiş özelliğinin yalnızca 3 km/s altında gerçekleşebilmesi güvenliği ve pratikliği artırıyor. Elektronik park freni, motor durdurulduğunda otomatik olarak devreye giriyor. 5 inçlik LCD ekran üzerinden ise Crown CD50’ye dair tüm kullanım detayları kolaylıkla takip edilebiliyor.