Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başörtülü bir öğrencinin okul girişinde bekletildiği anlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Velilerden Tepki, Okuldan “Yönetmelik” Savunması

Görüntülerde sarı montlu bir kız öğrencinin başörtüsü nedeniyle okula girişine izin verilmediği iddia edilirken, veliler uygulamanın “eğitim hakkının ihlali” olduğunu savundu. Okul yönetimi ise kararın, Bakanlık tarafından belirlenen üniforma kuralları çerçevesinde alındığını ve tüm öğrenciler için aynı standartların uygulandığını açıkladı.

Okul müdürü Rəna Quliyeva’nın, üniforma yönetmeliğinin esnetilemeyeceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Benzer Olaylar Farklı Bölgelerde de Yaşandı

Ülkede yalnızca İmişli’de değil, Sumgayıt kentindeki 15 numaralı okulda da benzer bir gerilim yaşandığı ve bazı öğrencilerin derslere alınmadığı iddia edildi. Bu durum, eğitim kurumlarında kıyafet yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin tartışmaları daha da büyüttü.

Hukukçular ve Yetkililer Farklı Görüşte

Hukukçular, eğitim hakkının anayasal bir güvence olduğunu ve alt düzenlemelerle sınırlandırılamayacağını savunurken; bazı yetkililer ise okulların laik eğitim yapısının korunması gerektiğini vurguluyor.

Bakanlık İncelemesi Başlatıldı

Azerbaycan İlim ve Eğitim Bakanlığı kaynakları, üniforma kurallarının net olduğunu ancak hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili İmişli’deki okul yönetimi hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı.

Soruşturmanın sonucuna göre uygulamanın mevzuata uygunluğu netlik kazanacak.