Trump'tan Yeni Vergi Tarifesi: Ticaret Savaşları Kızışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve önde gelen sanayi liderlerinin katıldığı etkinlikte, ABD'nin yeni ekonomik doktrinini duyurdu. Trump, "Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere %25 gümrük vergisi uyguluyoruz. Bu sadece başlangıç" dedi. Yeni tarife oranlarını açıklayan Trump'ın listesinde, başta Çin (%34), Avrupa Birliği (%20) ve Vietnam (%46) olmak üzere birçok ülke yer alırken, Türkiye'ye uygulanacak gümrük vergisi oranı %10 olarak belirlendi.

Döviz Kurları Rekor Seviyelerde

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ABD'nin yeni ticaret politikalarının etkisiyle döviz kurları zirveye yakın seyrediyor:

Dolar: 37,93 TL

Euro: 41,65 TL

Sterlin: 49,81 TL

Japon Yeni: 0,25 TL Trump'tan Karşılıklı Gümrük Vergileri Açıklaması!

Altın ve Gümüş Rekor Kırıyor

Yatırımcıların güvenli liman arayışları devam ederken, altın fiyatları tarihi zirvelerini test ediyor:

Ons altın: 3.129 Dolar

Gram altın: 3.824 TL

Çeyrek altın: 6.332 TL

Cumhuriyet altını: 26.049 TL

Gümüş: 40,40 TL

Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor

Kripto para piyasalarında belirsizlik devam ederken, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında dalgalanmalar görülüyor:

Bitcoin: 83.432 Dolar

Ethereum: 1.831 Dolar

Brent Petrol 72,95 Dolar Seviyesinde

Petrol fiyatlarındaki oynaklık sürerken, Brent petrolün varil fiyatı 72,95 Dolar'dan işlem görüyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor.

İstanbul Enflasyonu Yükselişini Srdürüyor

Enflasyon rakamlarının öncü göstergesi kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Mart ayında İstanbul'da Tüketici Fiyat İndeksi aylık %3,79 artış gösterdi. Yıllık bazda değişim oranı ise %33,17 olarak hesaplandı.

Piyasalar, resmi enflasyon verilerinin açıklanmasını ve ABD'nin yeni ticaret politikalarının etkilerini yakından izlemeye devam edecek.