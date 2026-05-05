Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, gençlerin yuva kurmasını teşvik etmek amacıyla sunulan faizsiz kredi desteğinin kapsamının genişletildiğini belirtti. Halihazırda uygulanan sistemde, ilk çocuk için 12 aylık taksitlerin silindiğini ve borcun bir yıl ertelendiğini hatırlatan Erdoğan, yeni düzenlemeyle desteğin daha ileri taşındığını vurguladı.

Yeni uygulamayla birlikte, kredi geri ödeme döneminde ikinci çocuğunu dünyaya getiren çiftler, kalan tüm borç yükünden kurtulacak. Böylece devlet desteği, ailelerin çocuk sahibi olma süreciyle doğrudan ilişkilendirilmiş olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı açıklamada, bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu’ndan 9 bini aşkın çiftin yararlandığını belirtti. Göktaş, destekten faydalanan ailelerin toplamda 9 binden fazla çocuk sahibi olduğunu ifade ederek, yeni düzenlemenin aile yapısını güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Kimler yararlanabiliyor?

Evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre her iki eşin de 18-29 yaş arasında olması, resmi nikâh tarihinden en az iki ay önce başvuru yapılması ve hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartı aranıyor.

Kredi tutarı ve avantajlar

Program kapsamında 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlere ise 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriliyor. Krediler 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeli sunulurken, çocuk sahibi olan çiftlere ek erteleme imkânı da sağlanıyor. Ayrıca anlaşmalı mağazalarda çeşitli indirim fırsatları da destek paketine dahil ediliyor.