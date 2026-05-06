Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, dosyayı 1 Temmuz tarihine bıraktı.

Davanın beşinci duruşmasında, savcılık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin ayrı bir dosyada “etkin pişmanlık” kapsamında ifade veren Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesi talep edildi. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti.

Söz konusu dava, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları üzerine açılmıştı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra bazı belediye başkanları, CHP’li il ve ilçe yöneticileri ile parti kurultayında görev alan isimler de şüpheli olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan, kurultayın geçerliliğine ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları da yargı sürecinde gündeme geldi. Davacılar, delegelerin iradesinin sakatlandığını öne sürerek kurultayın yok hükmünde sayılması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda açılan hukuk davasının ise farklı dosyalarla birlikte değerlendirildiği biliniyor.