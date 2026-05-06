Yazılı bir açıklama yapan Yıldırım, Fenerbahçe camiasına karşı sorumluluk hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’mizin geleceğine dair duyduğum endişe nedeniyle, sizlerden gelen çağrılara kayıtsız kalmayarak adaylığımı açıklıyorum. Şu ana kadar adaylığını açıklayan ve ilerleyen süreçte açıklayabilecek tüm isimlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım.”

Yıldırım, açıklamasında kulübün 120. yılına da vurgu yaparak, “Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberliğini ortaya koyacağı bu önemli dönemde, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara birlikte hareket etme teklifinde bulunuyorum. Bu camia ancak birlik olduğunda içinden geçtiği süreçten güçlenerek çıkabilir” dedi.

Tecrübe ve gençliğin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Yıldırım, Fenerbahçe’nin güçlü bir gelecek inşa edebileceğini ifade etti.

Geçmiş dönem başkanlığına da değinen Yıldırım, görev yaptığı yıllarda kulüpte önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirdiklerini ve tesisleşme ile kurumsallaşma alanında adımlar attıklarını hatırlattı. 3 Temmuz sürecine de atıfta bulunan Yıldırım, kulübün mali ve sportif açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

2024 yılında da adaylık sürecine girdiğini hatırlatan Yıldırım, 2025’te ise genç yöneticilerin önünü açmak gerektiğini savunduğunu ifade ederek, mevcut dönemin Fenerbahçe açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi.