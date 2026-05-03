Mısır’dan Rusya’ya seyir halinde olan "Zaltron" isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-5 ve Kurtarma-9 isimli römorkörler olay yerine sevk edilmişti. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda gemi kurtarılmıştı. Gemi ekiplerin çalışması sonucu güvenle Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı da kuzey-güney yönlü olarak açıldı.