İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,74 olarak gerçekleşti. 2025 Nisan ayına göre 2026 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 11,09, Konut harcama grubunda yüzde 8,80, Haberleşme harcama grubunda yüzde 6,49, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 2,57, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,36, Sağlık Harcama grubunda yüzde 1,83, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,80, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,58, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,87, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,48, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,03 artış, Eğlence ve Kültür harcama yüzde 0,12 azalış izlendi.

İstanbul’da 2026 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim ve Ayakkabı Harcama grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi, Konut harcama ve Haberleşme Harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. 2026 Nisan ayında en yüksek grup artışı Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (yüzde 11,09), en yüksek grup azalışı ise Eğlence ve Kültür harcama grubunda (0,12) izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Mart ayında yüzde 1,54 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Nisan ayında yüzde 4,32 oranında arttı. 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 22,28, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 22,85 oldu. Nisan 2026’da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 10,62, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 9,15, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 7,83, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 3,68, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 3,64, Madenler grubunda yüzde 2,25 ve Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,11 artış gözlendi. Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 32,93, Madenlerde yüzde 27,13, Gıda Maddelerinde yüzde 26,51, Yakacak ve Enerjide yüzde 21,53, Mensucatta yüzde 19,95, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 14,84, Kimyevi Maddelerde yüzde 12,26 artış gerçekleşti.