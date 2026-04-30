“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” iddiaları kapsamında 22 Nisan’da tutuklanan Adıgüzel’in yerine kimin geçeceği merakla bekleniyordu. Mecliste yapılan seçimde CHP Murat Güneş’i, AK Parti ise Serdar Orhan’ı aday gösterdi.

Toplam 36 meclis üyesinin katıldığı ilk tur oylamada Murat Güneş 23 oy alırken, Serdar Orhan 12 oyda kaldı. İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura taşındı.

İkinci turda da sonuç değişmedi. Güneş 22 oy, Orhan ise 13 oy aldı. Üçüncü turda ise Murat Güneş 22 oyla Ataşehir Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Seçim sonucuyla birlikte Ataşehir Belediyesi’nde yönetim CHP’nin adayı Murat Güneş’e geçti.