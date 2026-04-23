23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiftçi, ABB özelinde yürütülen süreçlerin detaylarını paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi, 23 ön inceleme raporu hazırlandı ve 32 farklı iddia değerlendirildi.

7 dosyada soruşturma izni verildi

Müfettişlerin önerileri doğrultusunda 7 ayrı konuda soruşturma izni verildiğini belirten Çiftçi, bu dosyalardan 2’sinin Danıştay tarafından kaldırıldığını, 2 dosyanın ise halen Danıştay incelemesinde olduğunu söyledi. Kalan 3 dosyada ise karar sonrası işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan 25 iddiada Mansur Yavaş’ın imzası, onayı ya da talimatına rastlanmadığı için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 başlıkta herhangi bir suç unsurunun tespit edilmediği bildirildi.

Dosyalar savcılığa ve ilgili kurumlara gönderildi

Açıklamaya göre 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 1 rapor Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilirken, 2 tazmin raporu da belediyeye gönderildi. Halen 11 araştırma ve ön inceleme sürecinin devam ettiği kaydedildi.

“Süreç idari, nihai kararı yargı verir”

Bakan Çiftçi, yürütülen işlemlerin siyasi değil, hukuki bir süreç olduğuna vurgu yaparak, soruşturma izinlerinin nihai karar anlamı taşımadığını belirtti. Sürecin 4483 sayılı kanun kapsamında yürütüldüğünü hatırlatan Çiftçi, son sözün bağımsız yargı tarafından söyleneceğini ifade etti.