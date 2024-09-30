ABB Başkanı Mansur Yavaş, 27.Uluslararası Beypazarı Festivali nedeniyle ziyaret ettiği Beypazarı Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi. CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Yavaş, “Amacımız Ankara'nın kültürünü bütün dünyaya tanıtmak. Çünkü Ankara'nın tüm ilçelerinde kendine has çok farklı kültürler var. Bunu öncelikle Ankara'ya sonra da dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü Ankara'da yaşayan altı milyon insan olarak Ankara'da yaşayan değerleri onlar bilmezse biz bunu dışarıya da anlatamayız. Bu nedenle bugün gördüğümüz kadarıyla yoğun bir katılım var. Hep birlikte geldik ve aynı zamanda bütün hemen hemen ilçelerimizde de kendi festivalleri var. Onlara da katılmak suretiyle onların kültürünü de yoğun bir şekilde bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Şu ana kadar biz 48 okulda temizlik yaptık”

Yavaş, Keçiören'de bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkililerin gelip ‘derhal burayı bırakın' dediklerini belirterek, “Okulların bazılarına temizlik hizmeti verdik, bu hafta sonuna kadar da geri kalanın tamamına vereceğiz. Bazı okullar ‘biz istemiyoruz' dediler. Herhalde kendileri temizleyecek. Başka yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hiçbir okul müdürü herhalde o çocukların kirli bir okula gelmesini istemez. Bize yaptırmadıklarına göre şu anda orada temizlik yapıyor olmaları gerekir. Şu ana kadar biz 48 okulda temizlik yaptık. 22 tanesi cumartesi bugün de 26 okul tamamlanmış olacak. Sonuçta 48 okulda 30 bin tane küçük çocuk tertemiz, temizlenmiş okullara gidecek. Daha doğrusu diğerlerinin başına diyorum. Biz de kamu kuruluşuyuz, Milli Eğitim Bakanlığı da kamu kuruluşu. Elbette ki her zaman birbirimize destek alacağız” dedi.