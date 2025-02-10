Mansur Yavaş, ön seçim kararına karşı daha önce de eleştirilerini dile getirmişti. Özellikle, adaylık tartışmalarının erken olduğunu ve Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi olması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu gelişmeler, CHP içindeki adaylık sürecinin nasıl şekilleneceği ve parti içindeki dinamiklerin nasıl evrileceği konusunda soru işaretleri yarattı!

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçim kararına ilişkin gerginlik artıyor. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında duyurduğu ön seçim formülüne, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş itiraz etti. Yavaş, ön seçim kararı alınmadan önce görüşlerinin alınmamasından şikayet ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin aday belirleme sürecinde desteğini açıkladı.

Özel’in CHP grup toplantısında, erken seçim durumunda adayın parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi gerektiğini vurgulaması ve bu kararlılığını sürdürmesi dikkat çekti. "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" diyen Özel, sürecin hızlandırılacağı mesajını verdi.

Ancak, Mansur Yavaş'ın katılmayacağını açıkladığı ön seçimde, parti üyelerinin adaylık için oy kullanacağı belirtilmişti. Yavaş, bu durumu eleştirerek, parti içi karar süreçlerinin daha kapsayıcı olması gerektiğini savundu.

Bu gelişmeler, CHP'nin içindeki güç dengelerinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Parti içindeki farklı görüşler, aday belirleme sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirsiz kılarken, Yavaş ve İmamoğlu arasındaki tutum farkları da dikkat çekiyor.