Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın atık arıtma sistemini kaçak yollarla dereye akıttığını tespit etti.

Yapılan denetimler sonucunda ilgili fabrikaya yasal işlemler uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye karşı duyarlı davranmaya devam ediyor. Daha yeşil bir Manisa için diye yaptığı çalışmaların yanında denetim faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Yapılan denetim faaliyetleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın atık arıtma sistemini gece saatlerinde çalıştırmadığını tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan incelemede fabrikanın gündüz arıtma sistemini çalıştırdığı gece ise devre dışı bıraktığı, çektiği kaçak hat ile yakındaki dereye vahşice tahliye ettiğini tespit etti. İklim Zabıtası Ekipleri, jandarma ekiplerine verdiği bilgi sonrasında nöbetçi savcılık talimatı ile ilgili birimlere bilgi verilerek gerekli işlemler uygulandığı bilgisini verdi.

“DENETİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Amaçlarının gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyor. Bunu yaparken de işletme ismine ya da kişilerin isimlerine göre davranmıyor. Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı bir çevrede büyüyüp yetişmeleri, geleceğe sağlıklı adımlar atmaları için çevreyi kirletenlere karşı hiçbir şekilde mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimiz ve kontrollerimiz sıklıkla taviz vermeden devam edecek” dedi.