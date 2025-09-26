Türkiye Sigorta, kurumsal gücü, sektör liderliği ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, 2024 Entegre Faaliyet Raporu ile dünyanın en saygın kurumsal raporlama yarışmalarından biri olan ARC Awards 2025’te metin, ana sayfa görseli ve içerik kategorilerinde 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 ödül kazanarak uluslararası başarısını bir kez daha tescilledi.

1987 yılından bu yana düzenlenen ARC Awards, dünya genelinde yüzlerce kurumun raporlarını içerik, tasarım, yaratıcılık ve etki kriterleri üzerinden değerlendiriyor. Bu yönüyle, kurumsal raporlama alanında uluslararası alanda en prestijli platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Sigorta’nın ödüllü 2024 Entegre Faaliyet Raporu, yalnızca finansal performansı değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY/ESG) göstergelerini de kapsayarak paydaşlara şeffaf, yaratıcı ve bütüncül bir bakış açısı sunuyor.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Şahika Balbay Demiroğlu, şunları söyledi:

“ARC Awards’ta 3 ödül kazanarak genel sigortacılık sektöründe en çok ödül alan şirket olduk. Kazandığımız bu ödüller; tasarımdaki yenilikçi yaklaşımımızı, yaratıcı anlatım kabiliyetimizi, kurumsal raporlama vizyonumuzu, iletişim gücümüzü ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı uluslararası sahnede bir kez daha öne çıkarıyor. Şirket olarak sadece sigorta sektörünün değil, aynı zamanda ülkemizin en büyük finansal güçlerinden biri olmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Kazandığımız bu ödüller, kurumsal vizyonumuzun, şeffaflık ilkemizin ve sürdürülebilirlik anlayışımızın uluslararası arenada karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtlıyor.”