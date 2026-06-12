Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, karar alma süreçlerinde vatandaşların söz sahibi olmasını sağlamak ve sivil toplumla iş birliğini geliştirmek amacıyla Manisa Sivil Katılım Zirvesi'ni düzenledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Sivil Katılım Projesi kapsamında gerçekleştirilen zirvede; proje süresince elde edilen deneyimler paylaşıldı. Etkinlikte yerel demokrasi, katılımcı bütçeleme, gönüllülük ve ortak yönetim anlayışı gibi önemli başlıklar ele alındı.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ön planda

Sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri, muhtarlar ve vatandaşları bir araya getiren zirvede, yerelde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Program kapsamında yürütülen faaliyetlerin aktarıldığı zirvede, düzenlenen 'Katılım Hikâyeleri' panelinde farklı paydaşlar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı. Manisa Sivil Katılım Zirvesi'ne Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, ilgili kurumların il müdürleri, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Özkan sivil toplum katkısının önemine dikkat çekti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yerel yönetimlerin güçlenmesi için vatandaşların taleplerinin, yerel kurumların ve sivil toplumun ortak bir zeminde buluşmasının önemine dikkat çekti. Yerel inisiyatiflerin ve katılımcı mekanizmaların hizmet kalitesini artırdığını vurgulayan Özkan, gerçekleştirilen projenin farklı paydaşları bir araya getirmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şeffaf, izlenebilir ve hesap verebilir yerel yönetim anlayışının geliştirilmesinde sivil toplumun katkısının büyük önem taşıdığını dile getiren Özkan, projenin hem yerel yönetimlere katkı sunmasını hem de sivil toplumun asli misyonunu daha etkin şekilde yerine getirmesine yardımcı olmasını temenni ederek, çalışmanın Manisa ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

'Kararları halkın talepleri doğrultusunda alıyoruz'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, tarihi ve anlamlı bir mekânda, sivil katılım gibi önemli bir başlık etrafında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sivil katılım kavramının bazen mesafeli bir terim gibi algılandığını ancak arka planında büyük bir başarı hikayesi barındırdığını söyleyen Deste, bu sürecin belediyelere çok ciddi kazanımlar sağladığını belirtti.

Karar alma süreçlerinde vatandaşların görüşlerini merkeze aldıklarını vurgulayan Genel Sekreter Deste, sivil katılımın aynı zamanda kaynak israfını önleyen önemli bir mekanizma olduğunu söyledi. Deste, 'Hayata geçirilen her çalışmanın herkes tarafından yüzde yüz beğenilmesi mümkün olmayabilir; bu nedenle öncelikleri doğru belirlemek hayati önem taşıyor. Bütçemizi hazırlarken ve performans programlarımızı oluştururken öncelikle Manisalı hemşerilerimizin taleplerini dinliyoruz. Kaynakların nereye aktarılacağına ve hangi hizmetlerin öncelikli olacağına; vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve onların temsilcileriyle yaptığımız istişareler sonucunda karar veriyoruz' dedi.

Muhtar ziyaretlerinin de karar alma süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Burak Deste, ihtiyaçların da sürekli değiştiğini, kısa, orta ve uzun vadeli taleplerin farklılık gösterebildiğini ifade etti. Bu nedenle muhtarlar ve vatandaşlarla kurulan iletişimin büyük önem taşıdığını ifade eden Genel Sekreter Deste, sivil katılım sayesinde insanların görüşlerini dinleyerek daha sağlıklı ve daha isabetli kararlar alabildiklerini, bunun sonuçlarını da her gün sahada gördüklerini dile getirdi.

Konuşmasında aidiyet duygusunun önemine de değinen Deste, vatandaşların yapılan çalışmalara sahip çıkmasının ve ortaya çıkan memnuniyetin kendileri için son derece değerli olduğunu söyledi. Sürekli olarak sahayı dinlemeye çalıştıklarını belirten Deste, vatandaşlarla kesintisiz bir fikir alışverişi içinde olduklarını, telefonlarının ve tüm iletişim kanallarının her zaman açık olduğunu ifade ederek projeye destek veren ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve Projeler Şube Müdür vekili Ercan Mert ile UNDP Saha Koordinatörü Serkan Gümüş proje hakkında bilgi vererek yapılan çalışmaları aktardılar.

'Katılım Hikayeleri Paneli' düzenlendi

Konuşmaların ve proje sunumlarının ardından 'Katılım Hikayeleri Paneli' düzenlendi. Panelde, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hale Evrim Akman, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Umut Vagonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Şahin ve Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş konuşmalarını gerçekleştirdi. Panelde, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi ve muhtarlık temsilcileri katılımcı yönetim anlayışının yereldeki yansımalarını değerlendirdi.

Zirve, Sivil Katılım Görev Gücü üyelerine plaket takdim edilmesiyle sona erdi.