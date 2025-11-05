Uganda doğumlu, Güney Asya kökenli lider

Queens merkezli kampanyasıyla geniş bir seçmen kitlesine ulaşan Uganda doğumlu Zohran Mamdani, Hindistan kökenli ebeveynlere sahip. Mamdani, bu sonuçla New York’un ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı oldu.

Seçim yarışında en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo, oyların yüzde 40’ını aldı.

“New York artık herkesin şehri olacak”

Brooklyn Paramount Tiyatrosu’nda düzenlenen seçim kutlamasında binlerce destekçisine seslenen Zohran Mamdani, birlik ve kapsayıcılık mesajı verdi:

“Bu şehir, artık sadece zenginlerin değil, herkesin New York’u olacak. New York artık umudun, adaletin ve dayanışmanın şehri olacak.”

Mamdani, şehir yönetiminde kapsayıcı bir politika izleyeceğini belirterek, “Bizi bölmeye çalışanlara karşı New York’u birleştireceğiz. Bu şehirde artık herkesin sesi duyulacak.” ifadelerini kullandı.

“1 milyondan fazla Müslüman’ın evi olacak”

Zaferini “unutulan insanlar için bir galibiyet” olarak tanımlayan Mamdani, göçmenler, emekçiler ve dezavantajlı topluluklara vurgu yaptı:

“Senegalli taksi şoförlerinden Özbek hemşirelere, Trinidadlı mutfak işçilerine kadar herkes için bu bir zafer. New York, 1 milyondan fazla Müslüman’ın ait hissettikleri bir yer olacak.”

Trump’a sert mesaj: “Yolsuzluk kültürünü sonlandıracağız”

Konuşmasında eski ABD Başkanı Donald Trump’a da seslenen Mamdani, ekonomik adalet ve vergi eşitliği vurgusu yaptı:

“Trump gibi milyarderlerin vergilerden kaçmalarına imkan tanıyan yolsuzluk kültürünü sonlandıracağız. Kötü ev sahiplerini hesap vermeye zorlayacağız, sendikaların yanında duracağız.”

Mamdani’nin önümüzdeki haftalarda resmi olarak görevi devralması bekleniyor.

AOC ve Sanders’tan destek mesajı

Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Mamdani’nin başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“Zohran’ın zaferi, bu şehrin vicdanının galip geldiğinin göstergesidir.”

Vermont Senatörü Bernie Sanders ise seçim sonucunu “halkın gücünün zaferi” olarak tanımladı:

“Bu sadece bir seçim değil, yeni bir toplumsal hareketin başlangıcıdır.”

Cuomo’dan ilk açıklama

Seçimi kaybeden bağımsız aday Andrew Cuomo, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı kısa değerlendirmede,