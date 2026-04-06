2 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze düzenlenen etkinlik, "Sürdürülebilirlik ve Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon" temasıyla sektör temsilcileri, akademisyenler, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 450 katılımcıyı bir araya getirdi.

Lojistik ve ticaret sektörünün geleceğini, yarının profesyonellerinin önünde tartışmak amacıyla kurulan bu köklü platform; bu yıl odağını küresel iklim taahhütlerine ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik sektörel dönüşüme çevirdi.

Açılış Konuşmaları

Etkinlik saat 10:00'da açılış konuşmalarıyla başladı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek Akgün, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü Başkanı Fırat Karakeçili birer açılış konuşması yaptı.

Yılın Ödüllü Şirketleri Belli Oldu

Açılış konuşmalarının ardından saat 10:30'da düzenlenen ödül töreninde, onlarca şirket arasından objektif kriterlerle seçilen Yılın Lojistik Şirketi ve Yılın Dış Ticaret Şirketi açıklandı.

2026 Yılının Lojistik Şirketi ödülü Horoz Lojistik'e verildi. Ödül, Yurtiçi Lojistik Grup Başkanı Birol Zengin'e takdim edildi.

2026 Yılının Dış Ticaret Şirketi ödülü ise RAM Dış Ticaret A.Ş.'ye verildi. Ödül, İş Geliştirme ve Satış Direktörü Orhan Tecirli'ye sunuldu.

Ödül alan şirket temsilcilerinin konuşma ve sunumlarının ardından günün oturumları başladı.

1. Oturum: Uluslararası Ticarette Sürdürülebilirlik ve Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon

Saat 10:45'te başlayan birinci oturum, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fulya Taşel moderatörlüğünde yürütüldü. Oturumda uluslararası ticaretin sürdürülebilirlik dönüşümü ve 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yol, farklı sektörel ve akademik perspektiflerden ele alındı.

Oturumun konuşmacıları şöyle sıralandı:

› Dr. Mehmet Sarıdoğan — TÜSAYDER Başkanı

› Prof. Dr. Güner Gürsoy — Globalist Group Genel Sekreteri

› Semra Özcan — CILT Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

› Dr. Hayati Yıldız — Global Satınalma ve Tedarik Zinciri Eski Direktörü, Voestalpine AG Grup

2. Oturum: Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon

Öğle arasının ardından saat 13:00'te başlayan ikinci oturum, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda lojistik sektörünün net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda geçirmekte olduğu yapısal dönüşüm ve pratik uygulamalar tartışıldı.

Oturumun konuşmacıları şöyle sıralandı:

› Dr. Kayıhan Ö. Turan — LOJİDER Başkanı

› Enver Sedat Güneş — DEPODER Başkanı

› Dr. Özhan Nuri Özesenli — Besler ve YİB COO

› Burak Aktaş — Haribo Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü

› Umut Kaya — TEODER Başkanı

Kapanış: Ritim Atölyesi

İkinci oturumun sona ermesinin ardından etkinlik, Kaan Şolcum moderatörlüğünde düzenlenen Ritim Atölyesi ile coşkulu bir finale taşındı. Katılımcılar, günün son bölümünde ritim üzerine kurulu interaktif bir deneyim yaşadı.

On beş yıldır kesintisiz sürdürülen Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması, Maltepe Üniversitesi'nin sektörle kurduğu köprünün ve "akademiyi hayatın içinde tutma" anlayışının somut bir yansıması olmayı sürdürüyor. Katılımcılara etkinlik sonunda katılım sertifikası verildi.