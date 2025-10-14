Protokol imza töreninde konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, eğitim faaliyetlerinin odak noktaları arasında olduğunu vurgulayarak, “Son 7 yılda pandemi ve depremlere rağmen üyelerimize yönelik 300’ü aşkın eğitim, konferans ve çalıştay düzenledik. Deprem nedeniyle ara verdiğimiz eğitim çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu proje ile üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı, kurumsal yapılarını güçlendirmeyi ve markalaşma süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Özellikle ihracat ve ithalat faaliyetlerine yeni başlayan üyelerimiz ile kadın ve genç girişimcilerimizi hedefliyoruz” dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın projeye verdiği katkıya da değinen Sadıkoğlu, “FKA ile daima istişare halindeyiz ve ilimizin kalkınması için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Genel Sekreter Mehmet Şirin Budancamanak ve ekibine destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise, “Malatya TSO ile iş birliğimiz sayesinde KOBİ’lerimiz, E İhracat, E Ticaret ve Markalaşma eğitimleri ile küresel pazarda kendilerine yer bulacak. Projemiz, ilimizin bölgesel kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında, Malatya’daki KOBİ’lerin dijital ihracat, markalaşma ve kurumsallaşma alanlarındaki bilgi ve becerileri artırılacak; böylece bölgesel kalkınma ve dış ticaret kapasitesine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.