SAMSUN (İHA) - Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 'Şeffaf, kurumsal ve vizyon sahibi bir yapıyla, kendine yeten ve üreten bir belediyecilik anlayışını Terme'de hakim kılıyoruz' dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Evci Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Şenol Kul, mahallelinin talep ve önerilerini yerinde dinledi. Meydan Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un yanı sıra Evci Mahalle Muhtarı Selahattin Gemrik, belediye meclis üyeleri ve mahallenin her kesiminden çok sayıda vatandaş katıldı. Mahallelinin ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin karşılıklı istişare edildiği programda Başkan Kul, vatandaşların görüşlerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini belirtti. Başkan Kul ayrıca program kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde de gerçekleştirdi.

Belediyenin kurumsallaşma çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kul, 'Şeffaf, kurumsal ve vizyon sahibi bir yapıyla, kendine yeten ve üreten bir belediyecilik anlayışını Terme'de hakim kılıyoruz. Vatandaşlarımızla aynı masada buluşarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını değerlendiriyor, çözüm yollarını birlikte şekillendiriyoruz. Terme'nin ihtiyaçlarını dinlemeye ve ortak akıl, istişare ve dayanışma ruhu ile yönetmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafı ve mahalle sakinlerinin Başkan Kul'a çalışmalarından dolayı teşekkür etmesiyle sona erdi.