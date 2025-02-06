Macron’dan Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Mesajı

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve ülkenin ekonomik büyümesine ve toparlanmasına izin verilmesi yönündeki çabalarına da değindi. Macron, Suriye'nin birliğine, bağımsızlığına ve toprak egemenliğine olan desteğini yineleyerek, eş-Şara'yı Paris’e davet etti.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’dan Yaptırımlar ve Zorluklara Dair Açıklamalar

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ise, Macron’a görüşme için teşekkür ederek Fransa’nın son 14 yılda Suriye halkına verdiği desteği takdir etti. Eş-Şara, Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde olumlu ve aktif bir rol oynayacağını belirterek, Suriye’nin güvenlik kaygılarını ortaklarıyla paylaşacağını ifade etti. Ayrıca, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımlar ve toprak bütünlüğünün sağlanamaması gibi mevcut zorluklara değindi. Suriye halkının refahı ve acil iyileşmesi için izlenen kalkınma vizyonunu da vurguladı.