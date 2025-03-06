"Dünya Giderek Daha Acımasız Hale Geliyor"

Uluslararası durumun giderek karmaşıklaştığını belirten Macron, Fransız halkının endişelerinin haklı olduğunu ifade etti. Ukrayna'daki savaşın şiddetini koruduğunu, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azalttığını ve Avrupa'dan gelen ürünlere ek gümrük vergileri koymaya hazırlandığını belirtti. "Dünya giderek daha acımasız hale geliyor ve terör tehdidi azalmıyor. Refahımız ve güvenliğimiz artık daha belirsiz bir hale geldi" diyerek Avrupa'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

"Avrupa ve Fransa'nın Güvenliği Tehdit Altında"

Macron, Ukrayna'daki savaşın üçüncü yılına girdiğini hatırlatarak, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. "Ukrayna halkı özgürlüğü için mücadele ederken, bizim güvenliğimiz de tehdit altında" diyen Macron, Rusya'nın Avrupa'daki sınırları ihlal ettiğini, seçimlere müdahale ettiğini ve siber saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın 2030 yılına kadar ordusunu 300 bin asker, 3 bin tank ve 300 savaş uçağı ile genişletmeyi planladığını söyleyen Macron, "Böyle bir durumda, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'da duracağını kim düşünebilir?" diyerek Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

"Moskova'nın Verdiği Sözlere Güvenilmez"

Macron, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak barışın, Moskova'nın dikte ettiği şartlarla olamayacağını vurguladı. "Barış, Ukrayna'nın teslim olması ya da çökmesi anlamına gelemez. Aynı şekilde, kırılgan bir ateşkes de olamaz" diyen Macron, Moskova'nın geçmişte Minsk Anlaşmaları'nı ihlal ettiğini hatırlattı. Ukrayna'nın güvenliği ve Avrupa'nın istikrarı için Rusya'ya karşı sert bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

"Avrupa'nın Savunması Güçlenecek, Vergiler Artmayacak"

Fransa'nın İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirten Macron, Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için yeni yatırımlar yapılacağını ancak bu süreçte vergilerin artırılmayacağını ifade etti. "Ordumuzun bütçesini son 10 yılda iki katına çıkardık. Yeni tehditler nedeniyle ek yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu yatırımlar hem özel hem de kamu kaynaklarıyla finanse edilecek" dedi.

"Avrupa'nın Geleceği Washington veya Moskova'da Belirlenmemeli"

Fransa'nın NATO ve ABD ile olan işbirliğine bağlı kalacağını ancak Avrupa'nın güvenlik konusunda daha bağımsız hareket etmesi gerektiğini savunan Macron, "Avrupa'nın geleceği Washington veya Moskova'da belirlenmemeli" dedi.

Macron, Ukrayna'da barışı sağlamak için Avrupa'nın daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belki de Ukrayna'da barışı garanti altına almak için Avrupa güçlerinin devreye girmesi gerekecek. Bu birlikler cephede savaşmayacak, ancak barış anlaşmasının tam anlamıyla uygulanmasını denetleyecek" şeklinde konuştu.

"Fransa'nın Nükleer Gücü, Avrupa'nın Güvencesidir"

Fransa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesinin Avrupa'nın güvenliği için kritik bir unsur olduğunu belirten Macron, "1964 yılından beri Fransa'nın nükleer gücü, Avrupa'da barış ve güvenliği koruyan bir unsur olmuştur" dedi. Almanya'nın yeni seçilmiş Başbakanı Friedrich Merz'in çağrısına yanıt olarak, Fransa'nın Avrupa müttefiklerinin korunması konusunda nükleer caydırıcılık politikasını tartışmaya açacağını duyurdu.

ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki

Macron, ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi koyma planlarını eleştirerek, "Bu karar hem Avrupa hem de ABD ekonomisi için anlaşılmaz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın Avrupa'nın ekonomik zorluklarını artıracağını belirten Macron, "Ancak bu karar yanıtsız kalmayacak" diyerek, Avrupa'nın bu duruma karşı ekonomik ve ticari önlemler alacağını ifade etti.

"Bugün Attığımız Adımlar, Çocuklarımız İçin Geleceği Belirleyecek"

Macron, Avrupa'nın ekonomik gücü, askeri kapasitesi ve insan kaynağıyla bu dönemin zorluklarına karşı koyabileceğini belirterek, "Özgürlük ve barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Barışın meyvelerini artık göremeyecek bir nesiliz. Ama eğer bugün doğru adımları atarsak, çocuklarımız yarın bu mücadelenin karşılığını alacak" dedi.