Yeni hükümetin aldığı kararla, Macaristan devlet televizyonu MTVA’nın haber yayınları geçici olarak askıya alındı. Kararın, kurumun tarafsızlığını yeniden tesis etmek ve kamu yayıncılığını siyasi etkilerden arındırmak amacıyla alındığı açıklandı.

Başbakan Magyar, kamu yayıncılığının son yıllarda “hükümet yanlısı bir propaganda aracı” haline geldiğini savunarak, her vatandaşın doğru ve bağımsız habere erişim hakkı bulunduğunu vurguladı. Bu kapsamda, haber yayınlarının yeniden başlatılmadan önce editoryal ve idari yapının tamamen gözden geçirileceği belirtildi.

Ayrıca hükümetin, reform süreci tamamlandıktan sonra bağımsız bir medya denetim mekanizması oluşturmayı ve kamu yayıncılığını “tarafsızlık ilkesi” doğrultusunda yeniden yapılandırmayı planladığı ifade edildi.

Kararın ülkede medya özgürlüğü ve kamu yayıncılığının geleceği konusunda geniş tartışma yaratması bekleniyor.