Atlas Lojistik Ödülleri 2025 yarışmasının ödül töreni 20 Kasım 2025 Perşembe günü EKO MMI Fuarcılık sponsorluğunda ve Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 16. Atlas Lojistik Ödülleri’ne lojistik sektörü ve iş dünyası yine büyük ilgi gösterdi.

108 adayın 3 ana kategoride değerlendirildiği ve lojistik endüstrisine yarattıkları iş potansiyeli sayesinde katkıda bulunan 5 ihracat şirketinin de jüri tarafından “Lojistiğe Katkı” ödülüne layık görüldüğü yarışmada toplam 26 ödül sahipleriyle buluştu.



Başladığı 2010 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak yoluna devam eden ve Aysberg Basın Yayın tarafından organize edilen lojistik sektörünün saygın ödül organizasyonu Atlas’ın jürisinde UND, UTİKAD, AND, DTD gibi lojistik meslek derneklerinin başkanları, ulusal ve sektörel basın kuruluşlarının yöneticileri yer alıyor.

Altun: “Her Firmaya Kazanabilme Fırsatı Vermeyi Amaçladık”

Atlas Lojistik Ödülleri Organizasyon Komitesi Başkanı İlker Altun törende bir konuşma yaptı.

Konuşmasına yarışmaya yoğun ilgi gösteren lojistik dünyasının temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve basın mensuplarına teşekkürlerini sunarak başlayan İlker Altun, faaliyet verilerine göre değerlendirme yapılan dalda firmaların ölçek farklarından bağımsız olarak yarışabilmesi için bir sistem geliştirdiklerine dikkat çekerek; “Birbirinden saygın firmalarımızın, aralarındaki ölçek farklarından bağımsız olarak yarışabilmesi için bir sistem geliştirdik. Puanlama ve sıralama buna göre yazılmış bir formüle dayanmaktadır. Böylece, ölçeğinden bağımsız olarak, her firmaya kazanabilme fırsatı verilmesi amaçlanmıştır. Bu dalda, son iki yıllık verilere göre elde edilen sonuçlar, sektörün sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin ağırlıkta olduğu jürinin değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Jüri, değerlendirmesini yaparken, birden çok başlıkta öne çıkan firmaların ana faaliyet konusunu özellikle dikkate almaktadır.” dedi.

Altun konuşmasına şöyle devam etti: “Yarışmamızın diğer bir dalında sonuçlar, internet oylaması ile belirleniyor. Bu yıl 7 kategoride, 56 aday için 9 bin 478 oy kullanıldı. Ancak burada da sonuçlara gölge düşürebilecek durumları önlemek için jüri onayı şartını uyguluyoruz. Yarışmamızın bu dalını çok özel buluyorum. İnternet oylamasına katılan sektörümüzün birbirinden seçkin emektarlarına, internet üzerinden oy toplayarak kendilerine olduğu kadar yarışmamıza da ilgiyi artırdıkları, üstüne üstlük bir de jüriyi ikna etmek durumunda kalarak yarıştıkları için hem tebrik ediyor hem de teşekkür ediyorum.”

Altun konuşmasının sonunda; “Bir de lojistik sektörünün varlık nedeni olan sanayi ve ticaret şirketlerimiz var ki onlar aynı zamanda ülkemizin ve insanlarımızın ekmek ve kazanç kapısı… Türkiye’nin lojistik endüstrisinin tüm taraflarının uluslararası düzeyde temsil edildiği bu ortamda, sektöre iş potansiyeli yaratan, adil ve güvenilir iş ilişkilerine sahip şirketlerimizden 5 tanesine, birer teşekkür ödülü vermek istedik. Aramızda bulunan sanayi ve dış ticaret şirketleri temsilcilerine, katılımları için teşekkür ediyorum.

Yarışmamıza itibar ederek başvuruda bulunan, faaliyet bilgilerini ve projelerini paylaşan tüm şirketlerimize teşekkür ediyorum. Tüm yarışmacıları tebrik ediyor, kazananları ayrıca kutluyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

İlker Altun'un konuşmasının ardından ödüllerin takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tören sona erdi.

2025 Atlas Lojistik Ödülleri Yarışmasında Toplam 26 Ödül Sahipleriyle Buluştu

-- Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 4 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1): GALATA TAŞIMACILIK

Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2): EVOLOG LOJİSTİK

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (TİO): ALP ÖZLER LOJİSTİK

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (TİO): İMS LOJİSTİK

-- Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:

Liman İşletmecileri: ASYAPORT

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): ARKAS LOJİSTİK

Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): MEDLOG LOJİSTİK

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): ORİGİN FGL LOJİSTİK

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): MEDKON HAT İŞLETMECİLİĞİ DENİZCİLİK

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): GLOBELİNK ÜNİMAR

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı): TURKISH CARGO

-- Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise 3 proje ödüle değer bulundu:

“Türkiye - İspanya Trafo Taşıması” projesi ile ERDOĞANLAR LOJİSTİK

“Takobil - Türkiye'nin %100 Yerli İlk Dijital Takograf Analiz Platformu” Projesi ile SEYİR MOBİL

“Çanakkale'yi Yeşillendiriyoruz” Projesi ile TEKSAN LOJİSTİK

-- Aday belirleme ve oylama işlemleri https://www.lojistikodulleri.com web sitesi aracılığıyla yapılan online yarışmada ise elde edilen sonuçlar jüri tarafından tescil edildi. 7 kategoride 14’ü şirket ve 42’si lojistik yöneticisi toplam 56 adayın yarıştığı online yarışmada, lojistik sektörünün ‘En Beğenilen’leri yine lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen 9 bin 478 oyla belirlendi.

En Beğenilen Lojistik Şirketi: ARCLOG

En Beğenilen Karayolu Lojistik Yöneticisi: ALİ CİNGİ

En Beğenilen Depo Yöneticisi: MELİKE BATUR

En Beğenilen Proje Taşıması Yöneticisi: MUSTAFA KUYUBAŞI

En Beğenilen Denizyolu Lojistik Yöneticisi: ERHAN UĞUR

En Beğenilen Havayolu Lojistik Yöneticisi: HANDE CİVİLİOĞLU

En Beğenilen Demiryolu Lojistik Yöneticisi: ARİF BERK GÜNİZİ

-- Bu yıl onuncu kez verilen "Lojistiğe Katkı Ödülü"nü kazanan şirketler ise şunlar:

BASF TÜRK

ÇOKYAŞAR HALAT

DEMİRER KABLO

SARKUYSAN

VALEO OTOMOTİV