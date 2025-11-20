Soruşturmanın Çıkış Noktası: Büyük Dijital Mecradan Şikâyet

ekonomim''de yer alan habere göre soruşturmanın temelinde, sektörde yüksek kullanıcı trafiğine sahip büyük bir dijital platformun yaptığı şikâyet bulunuyor. Söz konusu mecra, bazı reklam ajanslarının farklı reklamverenleri sürekli aynı platformlara yönlendirdiğini ve bu durumun rekabeti bozduğunu öne sürdü.

Platform, Rekabet Kurumu’na sunduğu başvurularda ajansların medya planlama süreçlerinde “tekrarlayan bir örüntü” olduğunu, müşteri bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerine aykırı şekilde aynı dijital mecraların sistematik olarak öne çıkarıldığını iddia etti. Bu durumun hem rekabeti sınırladığı hem de reklam pazarında kapatıcı bir etki yarattığı ifade edildi.

Kurum Harekete Geçti: Kapsamlı İnceleme Başlıyor

Şikâyetlerin ardından Rekabet Kurumu, birçok kaynaktan bilgi toplayarak uzun süre hazırlık yaptı ve sonunda kapsamlı bir soruşturma kararı aldı. Bu kapsamda, sabah erken saatlerde Türkiye’nin önde gelen medya satın alma ve reklam ajanslarının merkezlerine yetkililer tarafından habersiz baskın düzenlendi.

Yetkililerin dijital kayıtlar, sözleşmeler, e-posta yazışmaları ve medya planlama dokümanları üzerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

Sektörde Taşları Yerinden Oynatacak Süreç

Reklam sektörünün lider ajanslarına yönelik bu adım, hem reklamverenler hem de dijital mecralar açısından kritik öneme sahip. Rekabet Kurumu’nun incelemesinin sonucunda:

Pazar kapatma

Yönlendirme davranışı

Rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar

gibi iddiaların doğrulanması hâlinde yüksek para cezaları ve yapısal tedbirler gündeme gelebilir.

Gözler Rekabet Kurumu’nun Açıklamalarında

Kurumun önümüzdeki günlerde ön inceleme sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Sektör temsilcileri, soruşturmanın reklam pazarındaki şeffaflık, adil dağılım ve rekabet koşullarını yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.