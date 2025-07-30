Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, Türkiye’nin dört bir yanındaki 1.000’den fazla iş ortağının oluşturduğu güçlü ekosisteminin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla NextGeneration gelişim programını başlattı. Aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Logo iş ortaklarının 20-26 yaş aralığındaki ikinci kuşak temsilcilerinin katıldığı program 6 ay boyunca fiziksel ve online eğitimlerden oluşuyor. Logo Yazılım, NextGeneration ile birlikte Türkiye’nin bilişim ekosistemine katkısını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

“Sektör liderliğimiz güçlü bir ekosistemin başarısı”

İş ortaklarının sahip olduğu uzmanlık ve deneyimin Logo Yazılım’ın en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturduğunu ifade eden Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, “40 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir yanında işletmeleri dijitalleştirmek için çalışıyoruz. İş ortaklarımız iş modelimizin en kilit paydaşlarından biri ve sektör liderliğimiz birlikte yürüdüğümüz çok güçlü bir ekosistemin başarısı” ifadelerini kullandı.

“Bilgi birikimini ikinci kuşağa aktarmayı hedefliyoruz”

Türkiye’deki şirketlerin çok büyük bir çoğunluğunun aile şirketlerinden meydana geldiğini belirten Sertcan, “Aile şirketleri, istikrarlı bir ekonomik büyüme ve istihdamın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Makro düzeydeki bu yapısal özellik, Logo ekosistemi için de geçerli. Hayata geçirdiğimiz NextGeneration gelişim programı ile ekosistemimizin geleceğine yatırım yaparak iş ortaklarımızın ikinci kuşağa sağlıklı bir şekilde aktarımını, kurumsallaşmasını ve böylece sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle yazılım sektöründe bilgi birikimi aktarımı, kalıcı başarı için temel bir unsur. Yeni neslin yenilikçi yaklaşımı, mevcut deneyimlerle birleştiğinde çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkıyor. Program kapsamında katılımcıları yalnızca teknik bilgiyle değil, aynı zamanda stratejik bakış açısı ve liderlik becerileriyle donatıyoruz” dedi.

Temmuz ayındaki lansmanla ilk etapta 50 kişilik grupla başlayan ve 6 ay süreyle devam edecek NextGeneration gelişim programı, katılımcıları çok geniş bir içerikle buluşturuyor. Fiziksel ve online etkinliklerle hibrit şekilde gerçekleştirilecek olan ürün ve proje eğitimleri, kişisel gelişim, kurumsallaşma ve işletme fonksiyonları eğitimlerin ardından bitirme projesi hazırlayacak olan katılımcılar, mezuniyet sertifikasına hak kazanacak. Program kapsamında Logo Yazılım müşterilerinden ikinci kuşak yöneticilerin başarı hikâyeleri de, gerçekleştirilecek webinarlarla katılımcılarla paylaşılacak.

Katılımcılar, kurumsallaşma ve işletme fonksiyonları eğitimleri kapsamında; aile şirketleri ve kurum kültürü, satış, finans ve muhasebe, pazarlama, müşteri deneyimi, sosyal medya yönetimi ve insan kaynakları başlıklarında çok geniş bir içerikten yararlanıyor. Ürün ve proje eğitimi kapsamında ise; ERP, fonksiyonel ürünler, veri tabanı, proje yönetimi, yapay zekâ ve makine öğrenimi başlıklarında eğitim alıyor.

NextGeneration gelişim programı içeriğinde katılımcıların şirket yönetimine etkin bir biçimde hazır olmalarına katkı sağlayacak eğitimler ise kişisel gelişim başlığı altında yer alıyor. Markalaşma, sunum teknikleri, ekip kurma ve liderlik, zaman yönetimi bu konunun alt başlıklarını oluşturuyor.

Program çerçevesinde katılımcılara; Logo ERP eğitimi (GO, Bulut, Netsis, J-Platform) ve uygulamalı proje eğitiminin yanı sıra, iş süreçlerinde yapay zekâ modeli kullanımı, projelerde zaman planlama gibi seçmeli projelere katılma olanağı da sunuluyor.