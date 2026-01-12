Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, yapay zekâ alanındaki çalışmaları için önemli bir adım attı. Logo Yazılım, yapay zekâ yönetim sistemlerinin kurulumu, uygulaması ve geliştirilmesi konusunda uluslararası standartları belirleyen “TS EN ISO/IEC 42001: 2024 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Sertifikası”nın sahibi oldu. Sertifika, yapay zekâ uygulamalarının etik, güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine uyumlu olduğu bağımsız bir denetimle doğrulanan şirketlere veriliyor.

“İnovasyonu hızlandıracak”

Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan yazılım şirketi olarak, sadece geliştirdiğimiz ürünlerde değil, kendi iç süreçlerimizde de yapay zekâyı sorumlu şekilde kullanarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Sertifikası ile yapay zekânın etik, güvenli, şeffaf bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması konusunda sergilediğimiz yaklaşım uluslararası düzeyde de tescillendi. Sertifika hem yerelde hem de uluslararası alanda rekabet avantajı sağlarken, yapay zekâ uygulamalarındaki riskleri minimize ederek inovasyonu daha da hızlandıracak” ifadelerini kullandı.

Logo Yazılım’da yapay zekâ alanındaki gelişmeler, Yapay Zekâ Dönüşümü Direktörlüğü yapısıyla ele alınıyor. Bu yapı kapsamında şirket genelinde yapay zekâ yönetişim çerçevesi sürekli geliştiriliyor; projelerin etki analizleri yapılarak gelecek yol haritası şekillendiriliyor.

Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan yazılım şirketi

Logo Yazılım, Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan yazılım şirketi konumunda bulunuyor. Şirket, dönüşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi çözümler sunmak için kurulduğu günden bu yana Ar-Ge çalışmalarını işinin merkezine koyuyor. İnovasyon odaklı yaklaşımı ve Ar-Ge gücü ile sektöre yön veren Logo Yazılım yeni standartların ve teknolojik yeniliklerin de öncüsü oluyor. Son dönemde bulut bilişim, yapay zekâ, büyük veri, blok zincir ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle işletmeleri dönüştürmeye devam ediyor. Yeni sertifika, Logo Yazılım’ın birçok Ar-Ge projesini de daha sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak.