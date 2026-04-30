Baykar, savunma sanayiindeki insansız sistemlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi, SAHA 2026 fuarında ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.

1000 kilometrenin üzerindeki operasyonel menzili ve yapay zekâ destekli otonom kabiliyetleriyle dikkat çeken sistem, modern muharebe sahasında uzun menzilli vurucu güç olarak konumlandırılıyor.

Mızrak, hem klasik pist kalkışı hem de roket destekli kalkış (RATO) seçeneği sayesinde farklı arazi ve görev koşullarına uyum sağlayabiliyor. Bu özelliğiyle hazırlıksız alanlardan dahi görev icra edebiliyor.

Sistem, 40 kilogramlık çift harp başlıklı ve 20 kilogramlık tek harp başlıklı olmak üzere iki farklı konfigürasyonda geliştirildi. RF arayıcı başlık seçeneği sayesinde hassas hedef tespiti yapabilen Mızrak, EO ve IR kamera sistemleriyle keşif ve gözetleme görevlerini de üstlenebiliyor.

Yapay zekâ destekli otopilot sistemi sayesinde GPS sinyali kesilse bile görevine devam edebilen platform, elektronik harp ortamlarına karşı anti-jamming teknolojileriyle korunuyor.

Baykar’ın TB2, TB3 ve AKINCI gibi platformlarıyla veri bağı üzerinden entegre çalışabilen Mızrak, uydu haberleşme desteğiyle de geniş bir operasyon ağına dahil olabiliyor.

4 metrelik kanat açıklığına sahip sistem, 200 kilogram azami kalkış ağırlığı, 7 saati aşan havada kalış süresi ve 100 km/s seyir hızıyla uzun süreli görevlerde etkinlik sağlamayı hedefliyor.

SAHA 2026’da ilk kez sergilenecek Mızrak, sahip olduğu teknik özelliklerle savunma sanayiinde yeni bir “ağ merkezli harekât” unsuru olarak öne çıkıyor.