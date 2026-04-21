Avrupa’da veri güvenliği ve stratejik bağımsızlık tartışmaları yeni bir kararla hız kazandı. Politico kaynaklı habere göre, Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika hükümetleri, kamu personelinin popüler şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanımını sınırlandırarak yerel alternatiflere geçiş sürecini başlattı.

Söz konusu adım kapsamında, yetkililerin hassas verileri paylaşırken yalnızca kurum içi ve devlet kontrolündeki mesajlaşma sistemlerini kullanması hedefleniyor. Bu doğrultuda birçok ülkede kapalı devre çalışan, kamuya özel uygulamalar devreye alınmaya başladı.

Benzer bir uygulama NATO bünyesinde de bulunuyor. İttifakın kendi iç iletişim için geliştirdiği mesajlaşma sistemi aktif olarak kullanılırken, Avrupa Komisyonu’nun da yıl sonuna kadar benzer bir geçişi tamamlamayı planladığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu yönelim, Avrupa’nın teknoloji alanında ABD’ye olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası. Özellikle WhatsApp’ın Meta çatısı altında faaliyet göstermesi ve Signal’ın ABD merkezli bir yapı tarafından işletilmesi, Avrupa’da veri egemenliği tartışmalarını daha da alevlendirmiş durumda.

Hükümetler, yerli ve kontrol edilebilir sistemlerle hem siber güvenliği artırmayı hem de kritik verilerin Avrupa sınırları içinde kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu adım, kıtanın dijital egemenlik hedefi doğrultusunda atılan en somut hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.