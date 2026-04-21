Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde siber güvenlik alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Ömer Değirmenci, bilgi teknolojileri operasyonları, veri merkezi, ağ altyapıları ve siber güvenlik alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip.

Kariyerine 2003 yılında Hitay Holding bünyesinde bilgi işlem alanında başlayan Değirmenci, 2008 yılında Teknoser’e Sistem ve Network Yöneticisi olarak atandı. 2015 ile 2019 yılları arasında Sistem ve Network Müdürü, 2019 ile 2023 yılları arasında ise Profesyonel Hizmetler Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, son olarak Profesyonel Hizmetler Direktörü görevini yürüttü. Uzmanlıktan yöneticiliğe uzanan kariyer yolculuğu boyunca organizasyonun farklı kademelerinde görev alan Değirmenci, Teknoser bünyesinde bugüne kadar 250.000’i aşkın envanteri kapsayan saha operasyonlarını yönetti.

Yeni görevinde Türkiye genelinde yürütülen saha ve veri merkezi operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdürülmesinden sorumlu olacak olan Değirmenci, servis performansının artırılması, müşteri memnuniyetinin güçlendirilmesi ve operasyonel verimliliğin geliştirilmesine liderlik edecek.