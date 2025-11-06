Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için uygulanacak sınav takviminin belirlendiğini duyurdu.

Sınav Soruları Müfredata Uygun Hazırlanacak

Yusuf Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihi açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

Öğrenciler İçin Geri Sayım Başladı

LGS 2026 sınavının tarihinin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler hazırlık sürecine hız verdi. Uzmanlar, öğrencilerin ders çalışma planlarını sınav tarihine göre düzenlemeleri gerektiğini belirtiyor.

LGS, Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin nitelikli liselere geçişinde belirleyici bir sınav olarak öne çıkıyor. Sınavla öğrenci alan okullar arasında Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ve bazı Anadolu Liseleri bulunuyor.

LGS 2026 Takvimi Yakında Netleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki aylarda sınava ilişkin başvuru, oturum ve sonuç açıklama tarihlerini duyurması bekleniyor.

Öğrenciler, sınavla ilgili güncel bilgilere MEB’in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek.