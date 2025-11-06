Halkbank’ın, İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile ülkemizin girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla 14 Mayıs’ta başlattığı HUBrica Hızlandırma Programı’nın Demo Day’25 buluşması; girişimcilerden melek yatırımcılara, girişim sermayesi temsilcilerinden teknopark yöneticilerine ve akademi çevrelerine geniş bir katılımla, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde gerçekleşti. Halkbank, programa dahil olan girişimlerin her birine, inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine ve büyümelerine katkı sağlamak amacıyla nakdi ödül verdi.

Girişimcilik ekosistemine kapsayıcı destek

Bankanın; 2021 yılından bu yana farklı meslek gruplarından 259 bin kadın girişimciye 111 milyar TL, her yaş düzeyinden 222 bin girişimciye 37 milyar TL finansal destek sunduğuna ve Üreten Kadınlar Buluşmaları, BİGE, Jet Luck gibi farklı projelerle girişimcilik ekosistemini güçlü bir vizyonla desteklediğine dikkat çeken Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım şunları söyledi: “Cesur ve kararlı girişimcilerin hayata geçirdiği projeler, yalnızca bugünün ekonomisini değil, yarının dünyasını da şekillendiriyor; bugün burada bu vizyoner fikirleri dinlemek için bir aradayız. HUBrica programımız; girişimcilere güçlü bir mentörlük ağı ve kapsamlı eğitimlerin yanı sıra, uluslararası iş birliği yapma ve yatırım alma fırsatları da sunuyor.”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise; “HUBrica Programı, teknoloji ve girişimcilik ekosistemimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Halkbank ile hayata geçirdiğimiz bu güçlü iş birliğiyle; fintek, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak vizyonumuz, girişimcilerimizin geliştirdikleri teknolojileri ticarileştirerek uluslararası pazarlarda konumlanmalarını sağlamaktır. HUBrica Programı ise bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri olarak; yenilikçi teknolojileri yatırım, mentörlük ve iş birliğiyle buluşturarak Türkiye’nin teknoloji odaklı dönüşümüne yön veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimden mentörlüğe, iş birliğinden yatırıma

HUBrica’25 kapsamında programı tamamlayan 9 girişime; değer önerisi, gelir modeli, finansman yönetimi gibi alanlarda aldıkları eğitimlerin yanı sıra, finansa erişim, hukuki süreçler, satış ve pazarlama gibi kritik alanlarda mentörlük desteği sağlandı. Ayrıca girişimciler, Demo Day’de projelerini yatırımcılara sunma şansını da elde etti.

Yenilikçi çözümler, güçlü ekosistem

HUBrica Hızlandırma Programı; fintek, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ tabanlı teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren girişimleri destekleyerek hem ülkemizin girişimcilik kültürünü güçlendirmeyi hem de genç girişimcilerin küresel ölçekte rekabet edebilmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

HUBrica Demo Day 25’te sunum yapan girişimler

1. DRING AI: Ses ve yazı tabanlı yapay zekâ çözümleriyle, kurumlar adına telefon görüşmeleri yapabilen, yazışabilen ve raporlayabilen entegre sanal müşteri temsilcileri üretmektedir.

2. ALSE DATA: Teknik ekibe ihtiyaç duymadan veriyi analiz eden ve pazarlama-satış ekiplerine anlamlı öngörüler sunan yeni nesil veri analiz platformudur.

3. CORPOWID: İnternet sitelerini engelli bireyler ve özel ihtiyaç sahibi kullanıcılar için erişilebilir hale getiren yapay zekâ destekli çözümler sunmaktadır.

4. EXAR: AR/VR/XR teknolojileriyle sanal turlar, uzaktan operasyonlar, CAD senkron ürün deneyimi ve 3D konfigüratör gibi çözümler sunarak dijital dönüşüm sağlamaktadır.

5. KOBİ PRATİK: KOBİ’lerin finansal başvuru sürecini kısaltan, kredi evraklarını dijital cüzdanda güvenle saklamalarını sağlayan bir platformdur.

6. ICARBON: Patentli “Hidrotermal Depolimerizasyon” teknolojisini kullanarak, polimer endüstrisi atıklarını yüzde 90'a varan oranda ileri dönüştürmekte ve üretim süreçlerine yeniden dahil etmektedir.

7. CARBON SMART: Bankaların ve müşterilerinin karbon emisyonlarını yapay zekâ ile analiz eden, sürdürülebilirlik odaklı, PCAF ve kapsam standartlarına uyumlu dijital karbon ayak izi yönetim platformudur.

8. SYNAPS AI: İşe alım, çalışan deneyimi ve işten çıkış süreçlerini entegre bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yapay zekâ temelli insan kaynakları platformudur.

9. BILLY: İşletmelerin kâğıt kullanımını ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmayı, çevresel sürdürülebilirliği artırmayı, müşteri deneyimini dijitalleştirmeyi amaçlamaktadır.