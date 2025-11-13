Servetinin Değeri Dudak Uçuklattı

Sabah gazetesinin iddiasına göre, Muazzez Abacı’nın toplam serveti 1,2 milyar dolar seviyesinde. Ünlü sanatçının bu dev servetinin büyük kısmı, İstanbul’un en değerli bölgelerinde bulunan gayrimenkullerden oluşuyor. Tuzla’daki bir villa, Kuzguncuk ve Şişli’deki daireler, Abacı’nın yıllar boyunca yaptığı akıllı yatırımın en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, sanatçının bankada kayda değer bir nakit birikimi, lüks otomobil ve cip modeli araçları da bulunuyor. Müzik kariyeri boyunca titizlikle biriktirdiği yatırımlar, Muazzez Abacı’ya oldukça geniş bir mal varlığı portföyü bırakmış durumda.

Mirasın Tek Varisi: Kızı Saba Abacı

Muazzez Abacı’nın mirasıyla ilgili en net bilgi, kızı Saba Abacı üzerinde yoğunlaşıyor. İddialara göre sanatçının başka bir yasal mirasçısı bulunmuyor. Bu nedenle, tüm servet tek varis olarak Saba Abacı’ya kalacak. Sanatçının yakın çevresi de miras konusunda herhangi bir ihtilaf beklemediğini belirtiyor.

Muazzez Abacı’nın ardından geride bıraktığı bu büyük servet, sanatçının kariyerindeki başarı kadar konuşulacağa benziyor.