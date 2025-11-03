Geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile evliliğini noktalayan ve iki çocuk annesi olan Buse Terim hakkında, yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İddialarda Terim’in adının iş insanı Cenk Eyüboğlu ile anıldığı ileri sürülmüştü.

“Gerçekle ilgisi yok”

Buse Terim, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Terim şu ifadeleri kullandı:

“Özel hayatıma dair yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Haberde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile... Gerçekle ilgisi olmayan bu tür iddiaların paylaşılmasından üzüntü duyuyorum.”

Magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklama, Terim’in hayranlarından destek mesajları alırken, birçok kullanıcı da çıkan asılsız haberlere tepki gösterdi.