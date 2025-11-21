Meksikalı Fatima Bosch “Kainatın En Güzel Kadını” seçildi

Dünyanın en prestijli güzellik yarışması Miss Universe’in 2025 finali bu yıl Bangkok’ta görkemli bir törenle gerçekleşti. 120 ülkeden finalistlerin katıldığı dev organizasyonda tacın sahibi Meksika temsilcisi Fatima Bosch oldu.

Bosch, finalde yöneltilen “Kadınların güvenliğini sağlamak için nasıl bir yol izlersiniz?” sorusuna verdiği güçlü yanıtla da jüriyi etkiledi:

“Bir kadın ve Miss Universe olarak, sesimi ve gücümü başkalarının hizmetine sunacağım. Cesurca ayağa kalkan kadınlar tarih yazar.”

Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30’a bile giremedi

Türkiye adına yarışan 26 yaşındaki Ceren Arslan, kamp sürecinde dört farklı kategoride birincilik alarak dikkat çekmişti. Buna rağmen final gecesinde ilk 30’a dahi kalamaması sosyal medyada “şaibe” ve “haksızlık” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından Arslan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duygularını dile getirdi:

“Haberi benden alın istedim. Çok çabaladık, çok emek verdik. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’daki adaylardan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim.”

Arslan açıklamasında hem sitem etti hem de kendisini destekleyenlere teşekkür ederek takipçilerine veda etti.

Miss Universe 2025 İlk 5 Finalisti

Meksika – Fatima Bosch Tayland – Praveenar Singh Venezuela – Stephany Abasali Filipinler – Ahtisa Manalo Fildişi Sahili – Olivia Yace

Ceren Arslan’ın elenmesi tartışma konusu oldu

Ceren Arslan’ın kamp sürecindeki yüksek performansına rağmen sıralamaya girememesi hem Türk hayranların hem de bazı yabancı izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada: “Haksızlık var”, "Jüri yanlı davrandı”, “Favoriydi, nasıl elenir?” gibi yorumlar yoğun şekilde paylaşıldı.

Yarışmanın kazananı Fatima Bosch dünya gündeminde

Gecenin sonunda tacı takan Meksikalı güzel Fatima Bosch, hem sahnedeki duruşu hem de güçlü mesajlarıyla Miss Universe tarihine adını yazdırdı. Bosch, yarışma sonrası yaptığı açıklamada “Bu unvanı tüm kadınlar adına taşıyacağım” ifadelerini kullandı.