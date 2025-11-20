İşte Miss Universe Türkiye 2025 birincisi Ceren Arslan’a dair merak edilen tüm detaylar…

MİSS UNİVERSE (KAİNAT GÜZELLİK YARIŞMASI) NE ZAMAN?

Bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe),

21 Kasım 2025’te Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşecek. Yarışmanın final gecesi dünyadan milyonlarca kişi tarafından canlı olarak takip edilecek.

Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan’ın final performansı ve puanlaması ise yarışma gecesi açıklanacak. Sonuçların, final yayını sırasında ülke sıralamalarıyla birlikte duyurulması bekleniyor.

CEREN ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1999 yılında İstanbul’da doğan Ceren Arslan, 26 yaşındadır.

Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Arslan, eğitim hayatı boyunca uluslararası deneyim kazanmıştır. Erasmus programı kapsamında Belçika’da Ghent Üniversitesi’nde eğitim gören Arslan, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla yabancı dili akıcı şekilde konuşmaktadır.

Köken olarak Çerkes-Türk bir aileden gelen Ceren Arslan, kültürel çeşitliliğini kariyerine de yansıtmaktadır.

MODELLİK KARİYERİ VE YARIŞMA BAŞARILARI

Profesyonel modellik yapan Arslan, aynı zamanda çevirmenlik ve dansla da ilgilenmektedir. Modellik yolculuğu, Model of Turkey yarışmasında Photomodel kategorisini kazanmasıyla başlamış ve bu başarı ona geniş bir tanınırlık sağlamıştır.

2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkı elde eden Ceren Arslan, Bangkok’taki hazırlık sürecinde sahne provalarında kaftanlı podyum yürüyüşüyle büyük beğeni toplamıştır.

CEREN ARSLAN KAÇINCI OLDU? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Miss Universe 2025 sonuçları 21 Kasım gecesi final programı sırasında açıklanacak. Jüri değerlendirmesi ve halk oylaması birleşiminden oluşan sonuçlar, yarışmanın resmi yayınında duyurulacak.

Ceren Arslan’ın sıralaması da yarışmanın finalinde belli olacak.