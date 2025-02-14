Lassa’nın kalite, güvenlik ve performanstan ödün vermeden sürdürülebilirliğe katkı sağlayan NextGen teknolojisi ile geliştirilen bu lastikler, elektrikli ve hibrit araçlarla da uyumluluğu sayesinde EV READY yanak markalamasına sahip. 16” ile 21” jant arasında toplam 31 farklı ebatta tasarlanan Competus H/P 3, artırılmış ömür performansı ve üstün kalite standartlarıyla dikkat çekiyor.

Islak zeminde A sınıfı etiket değerine sahip olan Competus H/P 3, yuvarlanma direncinde %10’a varan iyileşme sağlayarak yakıt ve enerji verimliliğini destekliyor. Özel karışım teknolojisi sayesinde hem ıslak hem de kuru zeminde fren mesafesini iyileştirirken, %20’ye kadar daha düşük ağırlığıyla verimliliği artırıyor. Geliştirilmiş gövde yapısı, sürüş konforunu önemli ölçüde artırıyor ve lastiğin ömrünü uzatıyor.

Lassa’nın Competus H/P 3 lastikleri, 4x4 ve SUV araç sahiplerine güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.