Kuzey Kore yönetiminin açıklamasına göre, Kim, Xi’ye gönderdiği mesajında, Çin’de yakın zamanda düzenlenen Zafer Günü kutlamalarına katıldığını hatırlattı. Mesajında, “Çin’e yaptığım son ziyarette, Çin Komünist Partisi ile Çin hükümeti ve halkının bize gösterdiği sarsılmaz destek ve dostluk duygusunu derinden hissettim” ifadelerini kullandı.

Kim, mesajında karşılıklı iş birliğini güçlendirme isteğini de dile getirerek, “Ülkemizin kararlı tutumu, Kuzey Kore ile Çin arasındaki geleneksel dostluk ve iş birliğini zamanın gerektirdiği şekilde daha da geliştirmek yönündedir” dedi. Ayrıca Pekin yönetimiyle birlikte ilişkilerin ilerlemesini teşvik etmeye hazır olduklarını belirten Kim, bunun iki ülkenin halklarına daha fazla refah sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Kuzey Kore lideri, Çin’de 3 Eylül Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen askeri törene katılmıştı. Etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Xi’nin yanında poz veren Kim’in Çin ziyareti, Batı dünyasında dikkatle takip edilmişti. Analistler, Pyongyang yönetiminin Moskova’nın ardından Pekin ile ilişkilerini güçlendirme arayışında olduğunu değerlendiriyor.