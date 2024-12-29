Altında Hareketlilik: Yatırımcı Sevindi, Perakendeci Zorlandı

Ali Yazıcı, 2024 yılında altının gram fiyatının büyük bir artış gösterdiğini vurguladı. Yıl başında 2.200 TL seviyesinde olan gram altının yaz aylarında 3.200-3.300 TL seviyelerine kadar çıktığını belirten Yazıcı, “Altında yüzde 50’lik bir artış ve yüzde 60’a kadar karlılık oranı yatırımcıyı memnun etti. Ancak bu durum, özellikle perakende kuyumcular için aynı ölçüde sevindirici olmadı” dedi.

Trabzon Kuyumculuğu: Hasır Bilezikte Dünya Markası

Trabzon’un kuyumculukta dünya çapında bir marka olduğunu belirten Yazıcı, özellikle hasır bilezikte yoğun bir talep gördüklerini söyledi. Yazıcı, “Mayıs ve Eylül ayları arasında ince hasır bileziklere yönelik ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Ancak diğer aylarda bu hareketlilik ne yazık ki düşüş gösteriyor” diye konuştu.

Kuyumcuların Talepleri: Altın Muhasebesine Dönüş

Kuyumcuların önemli sorunlarından birinin muhasebe düzenlemeleri olduğunu ifade eden Yazıcı, “Enflasyon muhasebesi kuyumculuk mesleğine uygun değil. Altın muhasebesine dönüş olması gerektiğini defalarca dile getirdik. Bu dönüş sağlanırsa hem işlerimiz hızlanır hem de vergi konusunda sorunlar azalır” dedi.

MASAK ve Maliye Bakanlığı Düzenlemeleri

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik doğrulama zorunluluğunun, sektörü etkileyen önemli bir husus olduğunu belirten Yazıcı, bu tutarın daha yüksek seviyelere çıkarılması gerektiğini savundu. Yazıcı, “Bugün 185 bin TL yaklaşık 60 gram altına denk geliyor. Bu sınırın en az 500 bin TL veya 1 milyon TL’ye yükseltilmesi daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Geleceğe Umutla Bakılıyor

Ali Yazıcı, tüm bu zorluklara rağmen kuyumculuk sektörünün geleceğe dair umutlu olduğunu belirtti. Yeni ürünler ve modeller için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yazıcı, Trabzon’un kuyumculuk alanındaki liderliğini sürdürmek için sektörel sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kuyumculuk sektöründeki sorunların çözülmesi ve düzenlemelerin iyileştirilmesiyle birlikte, Trabzon’un sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de kuyumculuk sektöründe önemli bir konumda kalmaya devam edeceği öngörülüyor.