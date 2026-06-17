İstanbul'daki tedbir kararına rağmen 171 kurultay delegesinin de iradesini ortaya koyduğunu belirten Emir, toplam desteğin bin delegenin üzerine çıktığını söyledi.

TBMM'de açıklamalarda bulunan Murat Emir, CHP Tüzüğü'nün 48. maddesine işaret ederek, delegelerin salt çoğunluğundan bir fazlasının olağanüstü kurultay talep etmesi halinde Genel Başkan'ın kurultayı toplamak zorunda olduğunu ifade etti. Emir, "Bu durum tercihe bağlı değildir. Genel Başkan'ın 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekir" dedi.

"20 Temmuz Sonrası Seçime Girme Riski Var"

Kurultayın ertelenmesinin siyasi sonuçlar doğurabileceğini öne süren Emir, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında parti organlarının yenilenmesine ilişkin sürelerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Emir, "Kurultay yapılmadığı takdirde 6 yıllık süre dolduğu için 20 Temmuz itibarıyla CHP'nin seçime girememe tehlikesi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tedbir kararının olağanüstü kurultayın önünde engel oluşturmadığını savunan Emir, nihai değerlendirmenin seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

"9 Milletvekilinin Üyeliğinin Düşürülmesi Olağan Değil"

Murat Emir ayrıca CHP'den ihraç süreci başlatılan 9 milletvekilinin parti üyeliklerinin Yargıtay kayıtlarında düşürüldüğünü öğrendiklerini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Emir, disiplin süreçlerinde savunma hakkının işletilmesi gerektiğini, nihai karar merciinin ise seçim kurulları olduğunu ifade etti.

74 İl Başkanından Ortak Destek

74 il başkanı adına konuşan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da kurultayın bir an önce toplanması gerektiğini belirtti. Yalaz, teslim edilen imzaların yalnızca delegelerin değil, parti tabanının ve seçmenin iradesini temsil ettiğini savundu.

Yalaz, hukukçular tarafından hazırlanan ve tedbir kararının olağanüstü kurultaya engel teşkil etmediğini ileri süren görüş raporunun da genel merkeze sunulduğunu açıkladı. Kurultay kararının kısa süre içinde alınmaması halinde gerekli hukuki başvuruların yapılacağını söyledi.

Genel Merkez Cephesinden Farklı Görüş

CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklar ise mevcut mahkeme tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını savunuyor. Parti yönetimine yakın kaynaklar, toplanan imza sayısının sonucu değiştirmeyeceğini ve bu şartlarda yapılacak bir kurultayın yeni hukuki tartışmalara yol açabileceğini öne sürüyor.

Aynı kaynaklar, olağan kurultay takvimi üzerinde çalışıldığını ve sürecin hukukçuların değerlendirmeleri doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor.

MYK Kritik Gündemle Toplandı

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti kulislerinde Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıklarında yeni görevlendirmeler yapılabileceği konuşulurken, gözler MYK'dan çıkacak kararlara çevrildi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle başlayan süreç, parti içindeki güç mücadelesinin yanı sıra hukuki tartışmaları da beraberinde getirirken, önümüzdeki günlerde hem parti yönetiminin hem de yargı organlarının atacağı adımlar belirleyici olacak.