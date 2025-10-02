İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yeni açıklama geldi. Açıklamada, İsrail ordusunun 44 gemiden oluşan filoya ait 21 gemiyi durdurduğu, 23 teknenin ise Gazze'ye doğru ilerlediği belirtildi. 'Mikeno' adlı geminin Gazze kara sularına girmeyi başardığı aktarıldı. Durdurulan gemilerde toplam 223 aktivistin alıkonulduğu ifade edildi.



"Alıkonulan aktivistler İsrail'e götürüldü, sınır dışı işlemleri başlıyor"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail askerleri tarafından alıkonulan gemilerdeki aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü, Avrupa'ya sınır dışı işlemlerinin başladığı ifade edildi. Aktivistlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi.