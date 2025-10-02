Merkezi devlet ve mahalli idareler geçen yıl açık verirken, sosyal güvenlik kurumları fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı da yüzde 23,6’ya indi.

Harcamalar ve gelirlerde artış

2024’te genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon TL’ye çıkarak GSYH’nin yüzde 33,4’üne denk geldi. Toplam harcamalar ise 16 trilyon 321 milyar 72 milyon TL’ye yükselerek milli gelirin yüzde 36,6’sına karşılık geldi.

Vergi gelirlerinde dağılım değişti

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2024’te 11 trilyon 240 milyar 452 milyon TL’ye ulaştı. Üretim ve ithalat üzerinden alınan vergilerin toplam içindeki payı 2023’teki yüzde 48,2’den yüzde 46,7’ye gerilerken, gelir ve servet üzerindeki cari vergilerin oranı yüzde 24’e düştü. Buna karşılık net sosyal katkıların payı yüzde 29,3’e çıktı. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,1’e geriledi.