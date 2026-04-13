Piyasalarda bu gelişmelerle birlikte “en kötü senaryo” fiyatlamasına dönüş dikkat çekti. İlk tepkiler klasikleşen refleksleri tekrar ortaya koydu; dolar endeksi güçlenirken petrol fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Ancak kıymetli metaller tarafında tablo daha karmaşık bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik tansiyon artmasına rağmen altının güçlü bir güvenli liman tepkisi üretmekte zorlandığı görülüyor. Metaller kendi dinamiklerine göre ayrışmış durumda.

Erken işlemlerde altın 4.731 dolar seviyesinde %0,31 düşüşle işlem görürken, gümüş 74,59 dolar ile %1,64 geriledi. Buna karşılık platin 2.049 dolar ile %0,19 artıda, paladyum ise 1.533 dolar seviyesinde %0,81 yükseliş kaydetti.

Altın üzerindeki baskının temelinde ise enerji fiyatlarındaki sert yükseliş yer alıyor. Petrolün yeniden 100 dolar bandının üzerine çıkması, piyasaların odağını güvenli liman alımlarından çok enflasyon riskine çevirmiş durumda. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentileri de zayıflatıyor.

Bu çerçevede piyasalar, jeopolitik gerilimi “güvenli liman talebi” üzerinden değil, “yüksek enflasyon ve uzun süre yüksek faiz” senaryosu üzerinden fiyatlamayı tercih ediyor. Güçlenen dolar da altın üzerinde ek baskı yaratıyor; çünkü doların değer kazanması, diğer para birimleri üzerinden altın talep eden yatırımcılar için maliyeti artırıyor.

Gümüş tarafındaki daha sert geri çekilme ise bu baskının sanayi metallerine kıyasla daha belirgin hissedildiğini ortaya koyuyor. Öte yandan platin ve paladyumdaki pozitif ayrışma, piyasaların tüm kıymetli metalleri aynı yönde fiyatlamadığını; sanayi talebi ve arz dinamiklerinin bazı varlıklarda destekleyici rol oynadığını gösteriyor.

Buna rağmen altın cephesinde uzun vadeli görünüm tamamen bozulmuş değil. Merkez bankalarının devam eden altın alımları, rezerv çeşitlendirme eğilimleri ve jeopolitik risklerin yapısal olarak yüksek kalması, altına yönelik stratejik talebin korunduğuna işaret ediyor.

Kısa vadede faiz ve dolar baskısı ön planda kalırken, uzun vadede altın hâlâ küresel belirsizliklere karşı önemli bir rezerv aracı olma özelliğini sürdürüyor.