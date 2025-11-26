Yaş çay sezonunun sona ermesiyle birlikte toplanan çay çiçekleri, özel işlemlerden geçirilerek yüksek değerli bir ürün olan “çay çiçeği çayı”na dönüştürülüyor. Henüz üretimi sınırlı olan bu özel çay, kilogramı 6 bin TL gibi dikkat çekici bir fiyatla satışa sunuluyor.

Çay bitkisinden yeni bir ürün: Çay çiçeği çayı

Bölgede üç sürgün boyunca toplanan yaş çay, klasik olarak siyah, yeşil, beyaz ve oolong çayına dönüştürülüyor. Üretim sonrası geriye kalan atıklardan mangal kömürü yapılırken, bitkinin gövdesinden toplanan tohumlarla yeni fidan üretimi sürüyor. Çay bitkisinin sunduğu bu ürün çeşitliliğine son olarak çay çiçeği çayı da eklendi.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da yetişen çay bitkisinin çiçeklerinden elde edilen yeni ürün, bölge üreticileri için hızla büyüyen alternatif bir gelir kaynağına dönüşmüş durumda.

Üretim süreci: Kurutma ve özel fırınlama

Çay çiçeği çayının üretim aşamalarını anlatan yetkililer, çiçeklerin sezon bitiminde toplandığını, hafif kurutma işleminin ardından belirli sıcaklıklarda fırınlanarak içime hazır hale getirildiğini belirtiyor. Antimikrobiyal özelliğiyle öne çıkan çay çiçeği çayının, sindirim ve bağışıklık sistemine destek sunduğu düşünülüyor.

Hasat süreci kasımda başlıyor

Çay çiçeği hasadının kasım ayında başladığını ve yaklaşık 40–45 gün sürdüğünü belirten üretim sorumluları, bölge üreticilerinden toplanan çiçeklerin işlenerek çaya dönüştürüldüğünü ifade ediyor. 2025 yılı için yaklaşık 50 kilogram üretim yapıldığı ve üretim kapasitesinin her yıl artırılmasının hedeflendiği açıklandı.

50 ve 100 gramlık paketlerle satışta

Çay çiçeği çayı şu anda 50 ve 100 gramlık paketlerle satışa sunuluyor. Talebe bağlı olarak kilogram bazında toptan satış da yapılabiliyor. Ürünün perakende satış fiyatı kilogram başına 6 bin TL olarak belirlenmiş durumda.